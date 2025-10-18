ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਦਹਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ

ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਦਹਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ
ਕੜਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ,ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 18, 2025 at 11:03 AM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮਮਦੋਟ ਕਸਬੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੜਮਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੜਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਾਰਨ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ।
'ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ,ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ'
ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ, 'ਕਈ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਣ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਝਲਸ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ'
'ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਅੰਦਰ ਧਮਾਕਾ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਅੰਦਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੋਟਾਸ਼ ਨੇ ਅੱਗ ਫੜ੍ਹ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'
ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਰਗੀ ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ,ਡੀਐੱਸਪੀ