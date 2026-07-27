ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ? ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ !

ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ? ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ !
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : July 27, 2026 at 8:01 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੇ ਕੇ ਰੋਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ਰੁਗ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।"-ਡਾਕਟਰ
ਗੱਡੀ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ਰੁਗ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣਾ ਮਮਦੋਟ ਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦਾ ਰਹਿਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
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