ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਕਿਹਾ-ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਹੈ।

ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪੁਤਲਾ (ETV BHARAT)
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦਿੱਲੀ ਧਮਕੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

'ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾਤਾ' (ETV BHARAT)

'ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ'

ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV BHARAT)



ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅੱਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। - ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ,ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ

ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਖੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV BHARAT)

'ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ'

ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤਮਾਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।'

