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ਫੌਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਛੁੱਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

Khanna army soldier suicide
ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੋਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 21, 2026 at 3:51 PM IST

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ਖੰਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦ ਨਗਰ, ਖੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ (etv bharat)

ਫੌਜੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਦੇਖੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ।

ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੌਲਦਾਰ ਸਨ।"

ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਪਤਾ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ।ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ?

"ਫੌਜੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਹਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।"- ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, SHO

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ 2 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

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ARMY SOLDIER SUICIDE IN KHANNA
ARMY SOLDIER SUICIDE IN KHANNA

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