ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼, ਟੁੱਟੀ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
Published : March 12, 2026 at 9:17 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਇਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ
ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਫੌਜੀ ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
"ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ।" ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੇਜਰ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?" ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫੌਜੀ
ਫੌਜੀ ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।"
"ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜੀ ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ"
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਖਮੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਫੂਲ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।