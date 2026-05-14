ETV Bharat / state

ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 2 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

MILK PRICES INCREASE
ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 14, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੂਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 2 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ETV Bharat)

ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 2 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੁੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮੂਲ, ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 2 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਹਗੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਮਲ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੰਜ਼ੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਮੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮੂਲ ਵੱਲੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।"

MILK PRICES INCREASE
ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 2 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧਾ (ETV Bharat)

"ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।" - ਵਿਮਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਮਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਅਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਲਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਵਧਾ 3 ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਫਿਲਹਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

MILK PRICE HIKED 2 TO RS 3 PER KG
VERKA MILK
ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
AMUL VERKA MOTHER DAIRY MILK
MILK PRICES INCREASE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.