11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੰਪਰਕ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਮਾਂ

ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 2, 2026 at 5:40 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਰੂਸ ਗਏ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਕੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੀਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੋਮਾਹਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰ...

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਪੁੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਮਾਂ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਏ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

"ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੀ ਹੋਈ"

ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੀਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 6-7 ਮਹਿਨੇ ਦੁਬਈ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਸੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"

"ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ"

ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਭਰਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ 8 ਮਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਸੀਆ ਫੌਜ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੀਆ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।" ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

PUNJABI YOUTH TRAPPED RUSSIAN

