ETV Bharat / state

"ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੋੜਿਆ", ਔਰਤ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

CIA STAFF FEMALE LAWYER CONTROVERSY
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 5, 2026 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਕੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (Etv Bharat)

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ

ਔਰਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਨੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਚਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ 12-12 ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਰੇਕੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

"ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਬਾਂਹ"

ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁਰ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਦੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।" ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

TAGGED:

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ
AMRITSAR WOMAN LAWYER CASE
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਮਾਮਲਾ
WOMAN LAWYER ACCUSES POLICE
CIA STAFF FEMALE LAWYER CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.