ETV Bharat / state

ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 21 ਵਾਹਨ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, 21 ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ।

Action against illegal vehicles
ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 15, 2026 at 4:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 21 ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ (Etv Bharat)

21 ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ-ਰੇਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 21 ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ-ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।'

Action against illegal vehicles
ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ (Etv Bharat)

'ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ'
ਟਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਕੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGGED:

POLICE AGAINST MODIFIED VEHICLES
ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ
AMRITSAR TRAFFIC POLICE
ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ
TRAFFIC POLICE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.