'ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ', ਭੜਕੇ ਡਰਾਇਵਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

'ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ' (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 2, 2026 at 6:38 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਘਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲਰ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਇਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ 'ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ' ਕਾਰਨ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 50-70 ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5-6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਘਾ-ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਡਰਾਇਵਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ'

ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟੂਰਿਸਟ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।"

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ'

ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਰ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਲਾਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'

