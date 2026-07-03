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ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸੈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ISRO ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਟੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ "ਸ਼ਕਤੀਸੈਟ" ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Tiya from Amritsar has been selected for the international ShaktiSat mission
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸੈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਟੀਆ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 3, 2026 at 4:12 PM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਟੀਆ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਟੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ "ਸ਼ਕਤੀਸੈਟ" ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 108 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 108 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸੈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ (Etv Bharat)

"ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ"

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਟੀਆ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।'

"ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਲ ਸਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਇਨਮੈਂਟ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।- ਟੀਆ ਗੌਰਵ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ

Tiya from Amritsar has been selected for the international ShaktiSat mission.
ਟੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ (Etv Bharat)

'ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ'

ਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। 108 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ।"- ਟੀਆ ਗੌਰਵ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ ਟੀਆ

ਹੁਣ ਟੀਆ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Tiya from Amritsar has been selected for the international ShaktiSat mission.
ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਟੀਆ (Etv Bharat)

"ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਟੀਆ"

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਆ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"

2002 ਵਿੱਚ 10 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਅ ਲੋਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੀ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੈੱਟ 1 ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਲ ਬੀ, ਉਹ ਪੇਅਲੋਡ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰੋ ਆਓ, ਇਹ ਉਥੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਲਾਇਵ ਲਾਂਚ ਦੇਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। -ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ

Tiya from Amritsar has been selected for the international ShaktiSat mission
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਟੀਆ (Etv Bharat)

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਟੀਆ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

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