ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਟਿੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, IED ਸਣੇ ਹਾਈ ਗਰੇਡ RDX ਬਰਾਮਦ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਟਿੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ .30 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਦੋ IED ਬਰਾਮਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੀ ਹਾਈ ਗਰੇਡ RDX ਅਤੇ ਟਾਈਮਰ।
Published : October 25, 2025 at 7:03 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (SSOC) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਟਿੱਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ .30 ਬੋਰ ਦੀ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ-ਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ?
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਇੰਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ (IEDs) ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਬ ਹਾਈ ਗਰੇਡ RDX ਅਤੇ ਡੈਟੋਨੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਤਰਖਾਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਰਮੀਨੀਆ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਂਡਲਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਆਤੰਕੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
In a major breakthrough, State Special Operation Cell (#SSOC) Amritsar apprehends Manpreet Singh @ Tiddi, an operative of a terror network, and recovers a sophisticated .30 bore pistol with live ammunition from his possession.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) October 25, 2025
On his disclosure, two Improvised Explosive Devices… pic.twitter.com/Ug3VHJSePV
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅਕਾਉਂਟ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਓ.ਸੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਖੰਗਾਲਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਅਟੱਲ ਹੈ।