ETV Bharat / state

ਦੋ ISI ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ

ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ RPG-22 ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਸਮੇਤ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ।

ISI terror operatives and recovers one Rocket Propelled Grenade
ਦੋ ISI ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 21, 2025 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ RPG-22 ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੋ ISI ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ (ETV Bharat)

ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਹਿਕ ਵਾਸੀ ਵਡਾਲੀ ਛੇਹਰਟਾ ਅਤੇ ਅਦਿਤਿਆ ਉਰਫ਼ ਆਧੀ ਵਾਸੀ ਭੱਗਾ ਛੀਨਾ, ਥਾਣਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ RPG-22 Netto ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 18-19 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਵਿਕੀ (ਵਾਸੀ ਜਠੌਲ, ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ RPG-22 ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਦਿਤਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ISI terror operatives and recovers one Rocket Propelled Grenade
ਦੋ ISI ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (ETV Bharat)

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3, 4, 5 Explosive Substances Act ਅਤੇ 113 BNS Act ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਵਿਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਵਿਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਥਾਣਾ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGGED:

ISI TERROR OPERATIVES
ROCKET PROPELLED GRENADE
AMRITSAR RURAL POLICE
AMRITSAR TERROR
ISI ਅੱਤਵਾਦੀ

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

Apple ਹੋਇਆ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ, iPhone 17 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਖਰੀਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025: ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ ਇਹ ਪੱਤਾ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.