ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ: 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਠਭੇੜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ENCOUNTER IN AMRITSAR
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ (Etv Bharat)
Published : December 15, 2025 at 9:37 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2 ਮਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ (Etv Bharat)

'ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ'

ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਮਦਾਸ ਅਤੇ ਝੰਡੇਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਡਾਕਟਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨਾਗਰਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਜਨਾਲਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਚਓ ਰਮਦਾਸ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝੰਡੇਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।"

'ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ'

DIG ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨਿੰਦਰ ਪਾਲ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਲਰਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮਕ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਹੜਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

'ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਖ਼ਮੀ'

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ 2 ਪਿਸਤੋਲ ਤੇ 5 ਖੋਖੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਫਐਸਐਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਵੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਰਮਦਾਸ ਅਤੇ ਝੰਡੇਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

