ਪੱਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ, ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਦ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : November 27, 2026 at 8:50 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੈਨੇਜਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਲਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2013 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ
ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੱਤਲ ਅਤੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੱਤਲ ਅਤੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡੰਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ।"
ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਂ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 35 ਤੋਂ 40 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
"ਪੱਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਤਕਨੀਕ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਲੰਬੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬੇ (ਰੱਸੀ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 100-100 ਪੱਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤਲ ਖਿੱਲਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਤਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਢੋਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲਾ
ਪੱਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਖਾਦ
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਲਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਤਲ ਗਲ-ਸੜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਲਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਨ
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲਾ ਨੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਰਮੋਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਦੀ ਲੁੱਕ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਟੋਏ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਤਲ ਜਾਂ ਬਾਇਓ-ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ (ਗਲਣਸ਼ੀਲ) ਪਲੇਟਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੱਤਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।"
ਦੂਰ-ਦੂਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚਰਚੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਚੀਮਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 88 ਫੁੱਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ (81463-57519 ਅਤੇ 87823-33111) ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਲੰਗਰ ਉਪਰੰਤ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੱਤਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਖੁਦ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
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