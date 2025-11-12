ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 12, 2025 at 4:23 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਈ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਚਲਾਨ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਲ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਈ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕਾਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਜਿਹਾ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"- ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ
ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ-ਚਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।