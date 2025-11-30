ETV Bharat / state

'ਭਾਬੀ' ਹੀ ਨਿਕਲੀ 50 ਲੱਖ ਫਿਰੌਤੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

50 lakh extortion
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾਈ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 30, 2025

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

50 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ (Etv bharat)

ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨਿਕਲੀ ਭਾਬੀ

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਾਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀਪੀ ਆਲਮ ਵਿਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਥਾਣਾ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਈ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸਿਮ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਵਟਸ-ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਭੈਣ (Cousin) ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਭਾਬੀ ਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਸੀ'।

ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਅੱਖ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਭਾਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦੱਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਲਿੰਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'

