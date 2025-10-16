ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ, ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਐੱਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
Published : October 16, 2025 at 7:59 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਐੱਮਐਸਪੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਨਾਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਢੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1,890 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਜਦਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ₹2,389 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵਿੰਟਲ ਰੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ₹35,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।"
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਦਰਜ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀ-ਝੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਪਾਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਢੀਠ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇਰੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣਗੇ।'
ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾ ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।