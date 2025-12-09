'ਜੇ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਟਿਕਟਾਂ’

'ਜੇ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਟਿਕਟਾਂ’
ਮਿੱਠੂ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : December 9, 2025 at 6:38 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਮਿੱਠੂ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਹੀ ਭੜਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੱਠੂ ਮੈਦਾਨ ਨੇ "ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਏ ਸੀ ਪੈਸੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੱਠੂ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇ ਇਹ 'ਮੀਆਂ–ਬੀਬੀ' ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਮੈਡਮ ਅੱਜ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਹਨ।"
ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮਿੱਠੂ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਓਹੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ
ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿੱਠੂ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਦੋ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।