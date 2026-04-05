ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ,ਕਿਹਾ 'ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਰਾਜ...
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : April 5, 2026 at 11:32 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਲਾਂਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ 'ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਂ'। ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨ-ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਥ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।'
'ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰਿਪੋਰਟ'
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 50 ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
"ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ"
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ, ਗਾਰਬੇਜ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ।'