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ਅਮਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੱਦਾ, ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ 'ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਪਾਂਡੁਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਲਿਪੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਮਿਤ ਰਾਣਾ...

Amit Rana received an invitation from Rashtrapati Bhavan
ਅਮਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਸੱਦਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 13, 2026 at 5:17 PM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਸੀ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਪਾਂਡੁਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲਿਪੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ 29 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੇ 132ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਅਮਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੱਦਾ (Etv Bharat)

15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੱਦਾ

ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਭਰਿਆ ਪਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Amit Rana received an invitation from Rashtrapati Bhavan
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੱਦੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

"ਪਾਂਡੁਲਿਪੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ"

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ-ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਂਡੁਲਿਪੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਿਪੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ, ਮੱਠਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਂਡੁਲਿਪੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਾਂਡੁਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

"ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"- ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

"ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।

Amit Rana received an invitation from Rashtrapati Bhavan
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੱਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ (Etv Bharat)

"ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ, ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਦਕਿ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।

"ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਵਿਕਅਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।" -ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

Amit Rana received an invitation from Rashtrapati Bhavan
ਸੱਦੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਅਮਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪਾਂਡੁਲਿਪੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

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ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ
ਅਮਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਸੱਦਾ
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