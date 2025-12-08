ETV Bharat / state

ਹੌਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ ਨਾਭਾ ਦੀ 'ਅਮੀਰਾ', ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸੰਪੰਨ। ਨਾਭਾ ਦੀ ‘ਅਮੀਰਾ’ ਘੋੜੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਟ੍ਰੈਕਟਰ।

ਭਾਰਤੀ ਹੌਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ ਨਾਭਾ ਦੀ 'ਅਮੀਰਾ' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 8, 2025 at 2:48 PM IST

4 Min Read
ਮੋਗਾ: ਹੌਰਸ ਬ੍ਰੀਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਓਰੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੂਰ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਇੰਡਿਆਨ ਹੌਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸਮਾਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੌਰਸ ਸ਼ੋਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ (ETV Bharat)

“ਅਮੀਰਾ” ਘੋੜੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ

ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਟਾਰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ “ਅਮੀਰਾ” ਘੋੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਘੋੜਾ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਪਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂਰ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਮੜ ਪਏ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਕਾਂਟੈਸਟ, ਗੇਟ–ਅਪ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ–ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਰੌਣਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰ-ਗਾਇਕ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ (ETV Bharat)

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਘੋੜਾ ਪਾਲਕ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੌਰਸ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ। ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਣਾ-ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਗਾ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸੰਨੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਵਧੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋੜੀ ਪਾਲਕ ਅਸੀਮ ਖਾਨ (ਅਮੀਰਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਚੰਗਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘੋੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ, ਗਰੂਮਿੰਗ ਆਦਿ ਸਭ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 26-27 ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਛੇਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਛੇਰੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਹੀ। ਦੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡੀਲੈਕਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੁੱਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।"

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (ETV Bharat)

ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ?

ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਹੌਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੂਮਿਗ (ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ) ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਔਡੀ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਉਤਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਨੇ ਹੁਣ 25ਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੀ 24 ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ 15 ਜਾਨਵਰ ਹਨ।"

"ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ"

ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਘੋੜੀ ਪਾਲਕ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਘੋੜੇ-ਘੋੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀ, ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

ਜੇਤੂ ਟੀਮ। (ETV Bharat)

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੰਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਮਿਤ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਰਵਾੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰ-ਗਾਇਕ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਸਿਪੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਘੋੜਾ “ਈਸ਼ਾਨ”, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦ–ਕਾਠ ਅਤੇ ਲੁਕਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਸਿਪੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੌਰਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ।"

ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜੱਜ (ETV Bharat)

ਇਹ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਂਕ

ਘੋੜਾ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੋੜੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਵਾੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਾਜੇ–ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੌਰਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (ETV Bharat)

ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ

ਆਯੋਜਕ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੌਰਸ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ ਨਾਭਾ ਦੀ 'ਅਮੀਰਾ' ਨਾਲ ਅਸੀਮ ਖਾਨ (ETV Bharat)

