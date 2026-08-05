ETV Bharat / state

ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਭਲਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੜਿੰਗ-ਚੰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ ?, ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ !

ਭਲਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

RAJA WARRING CHANNI CONTROVERSY
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਨੇ ਕਸਿਆ ਤੰਜ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 5, 2026 at 10:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਗੇਲ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਾਅਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਗੇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਰੂਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵੜਿੰਗ-ਚੰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ ?, ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ ! (ETV BHARAT)

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਸ ਬਹੂ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

"ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਐ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ।"- ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ

ਕਲੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ।"

"ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਲ ਇਜ਼ ਵੈੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।" -ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ,ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ

'ਆਪ' ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਐਮਪੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ।"

ਕਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੱਚੀਂ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

TAGGED:

ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਨੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਚੰਨੀ ਵਿਵਾਦ
RAJA WARRING CHANNI CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.