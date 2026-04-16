ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਬਣੇ ਵਰਦਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਵਾਏ ਫਾਇਦੇ
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 3 ਤੋਂ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਆਦਾ ਠੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Published : April 16, 2026 at 3:57 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ
ਕਿਸਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।'
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਕਿਸਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।'
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਗੁਣ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੇਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਐਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਲਾਭ ਹਨ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੈਸ ਨਵੀਨ ਊਰਜਾ ਦਾ ਚੋਖਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਧੂਏ ਰਿਹਤ ਗੈਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 55 ਤੋਂ 70% ਤਕ ਮਿਥੇਂਨ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਜੋ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਾਦ ਵਧੇਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਂਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੇ 14,350 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6 ਘਣ ਮੀਟਰਤੇ 22,750 ਰੁਪਏ ਸਬਸੀਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.25 ਮਰਲੇ ਤੋਂ 1.50 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਤੋਂ 12 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਗੋਬਰ ਦੀ ਫੀਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿੰਨੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,85000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।