ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲਾ: SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰੱਖੇ ਤੱਥ
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੀ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 6, 2026 at 2:58 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੱਥ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇਗ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਥਹੀਣ ਅਤੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਸਰਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 246 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 247 ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 248 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਧੂ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 246 ਤੋਂ 281 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ-ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ 7 ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 38 ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ, 28 ਤੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਉਹ ਠਹਿਰੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 8 ਵਾਰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਠਹਿਰਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ?
‘ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ’
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮਾਰਥ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ/ਇਲਾਜ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਾਰਥ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੈਂਸਰ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।
ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕਪਾਸੜ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ’ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।