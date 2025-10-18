ਗੋਹੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਣਗੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਉਪਰਾਲਾ

ਗੋਹੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਣਗੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਉਪਰਾਲਾ
ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 18, 2025 at 1:51 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਮਕ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗਊ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ'
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1997 ਵਿੱਚ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਘਰ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'
ਗਊਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।- ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ,ਗਊ ਭਗਤ
'ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ'
ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।'
'50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ'
ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੀਵੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੀਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।'
'ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਦਦ'
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਸਕਣ।