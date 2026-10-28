ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ CRP ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ! ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ CRP ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ! ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀਆਰਪੀ ਜਵਾਨ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਨ ਚੁੱਕਿਆ।
Published : October 28, 2026 at 1:18 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12 ਵੱਜ ਕੇ 33 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੋਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
"ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਰਿੰਜਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਨੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਲਾਈਟਰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।"- ਸੋਨੂੰ, ਸੀਆਰਪੀ ਜਵਾਨ
ਜਵਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੀਆਰਪੀ ਜਵਾਨ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 18 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ’ਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਰਿੱਜਾਂ, ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁੜੇਦਾਨ ’ਚ ਪਏ ਸਨ । ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਦੋ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।"
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