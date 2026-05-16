ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈ Expired Coke, ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ

ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈ Expired Coke, ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ
ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 140ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ expire ਕੋਕ ਪਿਆਈ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : May 16, 2026 at 3:01 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: 8 ਮਈ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 140ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ (expire) ਕੋਕ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ (expire) ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਕੋਕ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਤਰੀਕ
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਕੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਧੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਕ ਪੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ? ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਕ ਕੰਪਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ESI ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ
ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ESI ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ।
"ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਕੋਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ।"-ਸਾਹਿਲ, ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ
ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਕੋਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੀਕ ਲੰਘੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।"