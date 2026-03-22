SHO ਉੱਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਭਖਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Attempted suicide CASE
ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਰਨਾਲਾ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 22, 2026 at 9:12 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਐਸਐਸਓ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ETV Bharat)

ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਕੀਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਸਨੇ ਸਪਰੇਅ ਪੀਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।"


ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਪ ਵਰਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਾਦਵਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਡੱਟਕੇ ਖੜੀ ਹੈ।"

"ਜੇਕਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"-ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ

ਦੁਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਭਖਿਆ ਮਾਮਲਾ (ETV Bharat)

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਡੀਐਸਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

