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ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ, ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹੋਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਸਪਤਾਲ

ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

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ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 20, 2026 at 5:05 PM IST

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ਮੋਗਾ: ਦੁਨੇਕੇ ਨਹਿਰ ਬਸਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

CONTROVERSY OVER COW SMUGGLING
ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ (Etv Bharat)

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ।

"ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ"

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜੇ ਚਲਾਏ। ਇਹ ਨਹਿੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।"

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

CONTROVERSY OVER COW SMUGGLING
ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

"ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਅ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਫਤਾ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। - ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ"

ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਅ ਸ਼ੂਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀਰਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਾਂ-ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

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TAGGED:

ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਰੌਲਾ
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