ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।
Published : November 22, 2025 at 1:28 PM IST
ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਧੀ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੰਚਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।'
"ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ"
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ ਧਕਾ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ।"
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।- ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਨੁੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਅਦਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।'