ਮਜੀਠਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਮਜੀਠਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : May 29, 2026 at 5:56 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮਜੀਠਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ DC ਸਾਬ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ recounting ਕਰਵਾਉਣਾ RO ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ RO ਸਾਬ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ Recounting ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ARO ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। @BhagwantMann@AamAadmiParty @AAPPunjab @ECISVEEP @DCAmritsar pic.twitter.com/MwNiLYJaAs— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) May 29, 2026
'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ Recounting ਕਿਸ ਤੋਂ ਰਵਾਈਏ'
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੇ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ 6 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ DC ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ Recounting RO ਮਨਵੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। RO ਮਨਵੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ Recounting ARO ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ARO ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ Recounting ਕਿਸ ਤੋਂ ਰਵਾਈਏ'?: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ,ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ
'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀ-ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'
'ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, 4 ਅਤੇ 5 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜੇ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।'- ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ,ਵਕੀਲ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਡੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਮਜੀਠਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੀ-ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।
'ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਵਿਘਨ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
'ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਸਰ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਮੀਡਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
