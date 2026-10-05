ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ SIT ਅੱਗੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ, ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
SIT ਅੱਗੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ SIT ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : October 5, 2026 at 3:54 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ SIT ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। SIT ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ SSP ਫਰੀਦਕੋਟ G.S. Bains ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦਕਿ SSP ਮੋਹਾਲੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼!
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ SIT ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
"ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਤਾਜਾ ਜੋ ਸੰਮਨ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"-ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਮਜੀਠਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ
ਕਲੇਰ ਨੇ SIT ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕਲੇਰ ਨੇ SIT ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ।
SIT ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ?
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਮੁੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। SIT ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ SIT ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ SIT ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ SIT ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
OSD ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਕਲੇਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ OSD ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।