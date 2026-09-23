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ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ 'ਤੇ FIR ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ' ਦਾ ਵਫ਼ਦ, SIT ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋਸਾ

ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਐਫਆਈਆਰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ।

Akali Dal Punar Surjeet Delegation Meets CM Mann Demanding SIT Probe Against Amarjit Singh Chawla FIR In Sri Anandpur Sahib Case
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ' ਦਾ ਵਫ਼ਦ (DPR PUNJAB)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 23, 2026 at 10:54 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ' ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ' ਦਾ ਵਫ਼ਦ (Etv Bharat)

ਚਾਵਲਾ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਵਲਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ 'ਤੇ 50 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲਾ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

Akali Dal Punar Surjeet Delegation Meets CM Mann Demanding SIT Probe Against Amarjit Singh Chawla FIR In Sri Anandpur Sahib Case
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ' ਦਾ ਵਫ਼ਦ (DPR PUNJAB)

ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕਿਸਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"

Akali Dal Punar Surjeet Delegation Meets CM Mann Demanding SIT Probe Against Amarjit Singh Chawla FIR In Sri Anandpur Sahib Case
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ' ਦਾ ਵਫ਼ਦ (DPR PUNJAB)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਵਫ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।" ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇ ਕੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੜੈਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

TAGGED:

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ
AMARJIT SINGH CHAWLA FIR
SRI ANANDPUR SAHIB CASE
AKALI DAL PUNAR SURJEET DELEGATION

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