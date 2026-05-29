ਤਪਾ 'ਚ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗੱਡੀ, ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

hitting wife of independent candidate with car in Barnala
ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗੱਡੀ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 29, 2026 at 4:10 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਪਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਰਾਜੂ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਣਾਅਪੁਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ (Etv bharat)

ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਜਮ ਹੁਸੈਨ ਰਾਜੂ ਖਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਤੂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।'

ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ (Etv bharat)

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਜਮ ਹੁਸੈਨ ਰਾਜੂ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਰੜ ਅਤੇ ਗਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬਚੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।'

ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗੱਡੀ (Etv bharat)

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ।

ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ
ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

