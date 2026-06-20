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ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗੂੰਜਿਆ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ

1982 ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

SUKHBIR BADAL DHARMA YUDH MORCHA
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗੂੰਜਿਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 20, 2026 at 12:51 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ’ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ।

1. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੀ ਹੈ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 'ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ' ਅਤੇ 'ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ?

  • ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
  • ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ।
  • ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
  • ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
  • ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ "ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ" ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
SUKHBIR BADAL DHARMA YUDH MORCHA
‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ? (ETV BHARAT)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੈ…ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

2. ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਦਾ ਮਤਲਬ "ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਹਿੰਮ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਚੁਣਾਵੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

3. ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 'ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ'?

1982 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੀ ਸਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ 1973 ਦੇ 'ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:

1. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ (ਸੂਬਾਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ)।

2. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ।

3. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ (SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ)।

4. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ।

SUKHBIR BADAL DHARMA YUDH MORCHA
ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ (ETV BHARAT)

ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ

ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦੁਖਦ ਸਿੱਟਾ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ।

ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (1985)

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ' (Punjab Accord) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸਨ ?

1. 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ 'ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

4. ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

SUKHBIR BADAL DHARMA YUDH MORCHA
ਕੀ ਸਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ? (ETV BHARAT)

ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1982 ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨਿ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1982 ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

"ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, 2027 ਦੀ ਲੜਾਈ"

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।" 1982 ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੀ।"

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ (ETV BHARAT)

"ਮੰਗਾਂ ਠੀਕ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਕਾਹਲ਼ੀ"

ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭਰੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ।"

ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਪਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ (ETV BHARAT)

"ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ"

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ 'ਆਪ' ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਠਰੰਮ੍ਹੇ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

SUKHBIR BADAL DHARMA YUDH MORCHA
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ (ETV BHARAT)

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DHARMA YUDH MORCHA
SUKHBIR BADAL DHARMA YUDH MORCHA
ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
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SUKHBIR BADAL DHARMA YUDH MORCHA

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