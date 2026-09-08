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ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਏਆਈ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਟੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

AI EDUCATION IN GOVERNMENT SCHOOLS
ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਏਆਈ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 8, 2026 at 4:04 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਟੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਮਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਟੁਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਏਆਈ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ (ETV Bharat)

ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਟੂਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਖਲਾਈ

ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂਗਲ, ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ, ਜੈਮਿਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਏਆਈ ਦੇ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੀਪੀਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

"ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ"

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਬਤੌਰ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣ।"

"ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ"

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿੰਪਲ ਮਦਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਏਆਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਵੀ ਬਿਜਨੈਸ ਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਫਿਲੈਨਥਰੋਪੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

AI Education in Government Schools
ਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (ETV Bharat)

"ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਏਆਈ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।"-ਡਿੰਪਲ ਮਦਾਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਏਆਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।

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ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪੜ੍ਹਾਈ
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