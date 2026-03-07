ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰੋ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : March 7, 2026 at 2:30 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ'
ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
'ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, 'ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'
ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। -ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ
'ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੰਗ'
ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ'
ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।