ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ?, MP ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਐਕਸ ਬੰਬ !

ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ?, MP ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਐਕਸ ਬੰਬ !
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁਣ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : August 16, 2026 at 10:20 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।— Sukhjinder Singh Randhawa (@Sukhjinder_INC) August 16, 2026
ਜੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ।
ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ…
'ਟਿਕਟਾਂ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ'
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਟਿਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ"
ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਲੇਸ਼ ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਘੇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਘੇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਾਂਸਦ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।