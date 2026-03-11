ETV Bharat / state

ਲਾਇਨਮੈਨ ਦੀ ਧੀ ਨੇ UPSC 'ਚੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 51ਵਾਂ ਰੈਂਕ, ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 51ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

Jasneet Kaur who secured All India Rank 51 in UPSC
ਗੁਰਮੀਤ ਖੁਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ (Etv Bharat)
ਰਾਜਪੁਰਾ/ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. (UPSC) ਵਿੱਚੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 51ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਦਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ (AIR) 51 ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲਾਇਨਮੈਨ ਦੀ ਧੀ ਨੇ UPSC 'ਚੋ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 51ਵਾਂ ਰੈਂਕ (Etv Bharat)

ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ

ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ ਕੰਬੋਜ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (PSPCL) ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਵਰਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਘੇਰੂਲ ਔਰਤ ਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

Jasneet Kaur who secured All India Rank 51 in UPSC
ਗੁਰਮੀਤ ਖੁਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ (Etv Bharat)

"ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 51 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ"

ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 51 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਦਨਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਧੀ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ।"

"ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ UPSC 'ਚ 51ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ।"- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ

Jasneet Kaur who secured All India Rank 51 in UPSC
ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁਡੀਆਂ (Etv Bharat)

ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਹੈ।

