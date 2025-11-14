Bihar Election Results 2025

ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 14, 2025 at 6:12 PM IST

Choose ETV Bharat

ਤਰਨਤਾਰਨ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ 12,091 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 42,649 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਉਪਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ (ETV Bharat)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ 30,558 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ 19,420 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ 15,078 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6,239 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 35 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।'



ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਣਗੇ।'-ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਵਿਧਾਇਕ,ਆਪ

'ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ'

ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। 'ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੋ–ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਵੱਡੀਆਂ–ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਫ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ 100 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।'


ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੁੱਟ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ’ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ 'ਗੈਰ–ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਬੇਤੁੱਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ' ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। “ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ।-ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਵਿਧਾਇਕ,ਆਪ

ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਵੋਟ (ETV Bharat)

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਰਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਖਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

