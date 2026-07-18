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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ! ਸਾਬਕਾ SMO ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਖੁਲਾਸੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

The Black Chapter of Punjab
ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰ (Credit: Film Poster & etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 18, 2026 at 9:50 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ (ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਜੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. (SMO) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਨਾਲ ਗਰਗ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ (etv bharat)

ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ 1982 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ 1984 ਦੇ 'ਬਲੂ ਸਟਾਰ' ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਸਨ।"

"ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PWD ਦੇ ਜੋ ਟਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਲੇ ਭਰ-ਭਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਫੜ-ਫੜ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"- ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰ

ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ' ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ !

ਡਾ. ਗਰਗ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ 'ਬੁਲਟ ਫ਼ਾਰ ਬੁਲਟ' (ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ।"

"ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਚਾਹੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ,ਸਿੱਖ ,ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।"- ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰ

ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਸੱਚ

ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 'ਬਲੂ ਸਟਾਰ' ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਜੂਨ 1984) ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. (PWD) ਦੇ ਟ੍ਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ 'ਲਾਵਾਰਿਸ' ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।“- ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰ

ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ

ਡਾ. ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਟੈਟੂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ) ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਲਰ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"

'ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਹੋਏ'

ਡਾ. ਗਰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 'ਪੰਜਾਬੀ' ਸਨ।"

ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗ

ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ (List) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

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