ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 'ਇੱਛਾ ਮੌਤ', ਏਮਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 'Life Spot'
ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।
Published : March 13, 2026 at 1:27 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ('Life Spot System') ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਏਮਜ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਯੰਤਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਟਿਊਬ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੈਥੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।'
ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ('Life Spot System') ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।'
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ
ਮਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।'
ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਤਾਈ ਇੱਛਾ
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਏਮਜ਼ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਲੱਗਭਗ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਾਈ ਬਨਸਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੀਜੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ 100% ਕਵਾਡ੍ਰੀਪਲੇਜੀਆ (ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਧਰੰਗ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੀਈਜੀ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 2018 ਦੇ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਦਿੱਤਾ।