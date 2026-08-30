ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁੱਖਾ ਬੀਹਲੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ,ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁੱਖਾ ਬੀਹਲੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ,ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਤੂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁੱਖਾ ਬੀਹਲੇਵਾਲਾ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : August 30, 2026 at 9:10 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਤੂਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਬੀਹਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਸਾਂ ਹੀ 6 ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪਈ ਹੈ।
ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਬੀਹਲੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੁੱਖਾ ਸਕੂਲ ਟਾਇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੱਭਰੂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਬਡੀ ਖੇਡਣ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।"
"ਲੀਵਰ ਦੀ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ,ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ।"- ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ,ਸੁੱਖੇ ਬੀਹਲੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਰੋਂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਬੀਹਲੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਰਦ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਬੀਹਲੇਵਾਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ।"
ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖੇ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"