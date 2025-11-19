ETV Bharat / state

ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਤੌਬਾ, ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ACTION AGAINST DRUGS IN MANSA
ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਤੌਬਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 19, 2025 at 9:03 PM IST

ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਤੌਬਾ (Etv Bharat)

ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

"ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੰਹਿਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰਾਉਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਉਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵੇਗਾ।" -ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ

"ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾਧੀ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਅਰੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ।" -ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ
PANCHAYAT ACTION AGAINST DRUGS
ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ
DRUG DEALERS APOLOGIZED
ACTION AGAINST DRUGS IN MANSA

