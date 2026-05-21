26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, ਬੱਚੇ ਸਣੇ 4 ਦੇ ਮਿਲੇ ਕੰਕਾਲ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ?

26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰਦ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 21, 2026 at 4:05 PM IST

ਰੋਪੜ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਜਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੂੰਘੇ ਭੇਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਾਰੂਤੀ ਓਮਨੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 32 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ, ਕੁਝ ਜੁੱਤੇ, ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2000 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ 'ਗਾਇਬ' ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਘਟਨਾ ?

ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਮੁੰਨੀ ਲਾਲ, ਤੇਜ ਰਾਮ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਾਲੂ ਇਹ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋਟਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਜ ਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। 2 ਮਹਿਨੇ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।

ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਵੈਨ ਮਿਲੀ (ਖੱਬੇ), ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ (ਸੱਜੇ) (ETV Bharat)

ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਨੀ ਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਤੇਜ ਰਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।

ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੰਨੀ ਲਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਜਣੇ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੋਤਾਖੋਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੈਨ ਅਤੇ ਅਸਥੀਆਂ ਲੱਭ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 31 ਮਈ ਦਾ ਭੋਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। - ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁੰਨੀ ਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ

26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਕਾਰ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਗੋਤਾਖੋਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਲਗਭਗ 32 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਤੇ ਪਈ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਔਖੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ, 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰ ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਲੂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਰਾ ਹੁਣ ਮਰਿਆ'

ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁੰਨੀ ਲਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੜਫਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਇੱਕ ਧੀ-ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੋ ਤਾਂ ਭਰਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸਥੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਰਾ ਹੁਣ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। -ਬਿੰਦਰਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ

ਅਸਥੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਪਿੰਜਰ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪੂਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

