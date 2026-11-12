'ਜੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਸਡ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗਾ ਚੋਣ', ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ,ਆਹ ਸੁਣ ਲਓ ਗਾਰੰਟੀਆਂ...
ਡਾ. ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਸਡ ਕਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
Published : November 12, 2026 at 8:27 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਊਥ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਸਡ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਸਡ ਕਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 8010288886 'ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 5 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।" ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਸਡ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜ ਗਰੰਟੀਆਂ?
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 24 ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
"ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।"- ਡਾ. ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ
ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ 8010288886 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।