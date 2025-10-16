ETV Bharat / state

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਕਿੱਟ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਲਰਟ। ਮਿਲਾਵਟੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਚੈਕਿੰਗ।

adulterated sweets and milk quality check
ਤੁਸੀ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 16, 2025 at 3:59 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਜੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਿਠਾਈ ਮਿਲਾਵਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਕਿੱਟ (ETV Bharat)

ਮਿਲਾਵਟੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕਰੋ ਪਰਹੇਜ਼

ਮਿਲਾਵਟੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਆਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੋ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਇਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਿਠਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮਿਠਾਈ ਉੱਤੇ ਐਫਐਸਐੱਸਏਆਈ (FSSAI) ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਿਤੀ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

adulterated sweets and milk quality check
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਕਿੱਟ (ETV Bharat)

ਜੇਕਰ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਖੋਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜੋ ਪਨੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪਨੀਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੱਟ

ਗੜਵਾਸੂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਜੂ ਬੂਰਾ ਖਟਕੜ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "200 ਰੁਪਏ ਸਣੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਕਿੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ, ਸਟਾਰਚ, ਯੂਰੀਆ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜਰ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਆਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ADULTERATED SWEETS AND MILK QUALITY
MILK QUALITY CHECK IN HOME
ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
ADULTERATED SWEETS
DIWALI SWEETS

