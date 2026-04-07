ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ, ਡੀਸੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ, ਡੀਸੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ।
Published : April 7, 2026 at 1:45 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿੱਲਰ ਗੰਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 -27 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ -ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿਆਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਖੁਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"