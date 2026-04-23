'ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ...' ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ ਬਣੀ ਮਾਊਂਟ ਅਮਾ ਡਬਲਾਮ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬਣ

ਨਾਭਾ ਦੀ ਧੀ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ‘ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ’ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। ਮਾਊਂਟ ਅਮਾ ਡਬਲਾਮ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬਣ ਬਣੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ।

Actress Sukhi Bal
ਨਾਭਾ ਦੀ ਧੀ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ 'ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ' ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 23, 2026 at 7:30 PM IST

ਪਟਿਆਲਾ: ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ‘ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ’ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਾਊਂਟ ਅਮਾ ਡਬਲਾਮ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 6ਵੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬਣ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਡਨੀ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ, ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਅਮਾ ਡਬਲਾਮ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਕੁੜੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਟੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬਣ ਬਣੀ ਹੈ।

ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ ਬਣੀ ਮਾਊਂਟ ਅਮਾ ਡਬਲਾਮ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬਣ (Sukhveer Kaur 'Sukhi Bal')

ਚੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ 21 ਦਿਨ

ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਉੱਘੀ ਅਥਲੀਟ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ 6812 ਮੀਟਰ (22350 ਫੁੱਟ) ਉੱਚੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਚੋਟੀ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਗਾਈਡ ਸਾਂਗੇ ਸ਼ੇਰਪਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 21 ਦਿਨ ਲੱਗੇ।

ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬਣ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਇਹ ਟਾਇਟਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭਾਦਸੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਾ ਡਬਲਾਮ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬਣ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ 6ਵੀਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 25 ਵੀਂ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਅਮਾ ਡਬਲਾਮ ਫ਼ਤਿਹ ਕੀਤਾ।- ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ, ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ

ਦਰਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ, ਮੈਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਈ, ਥੋੜੇ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਵੀ ਆਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Actress Sukhi Bal
ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ (ETV Bharat/special arrange)

40 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। 2 ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 11 ਜਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਦੂਜੀ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋ ਇੱਕਠੇ ਇਸ ਟਾਸਕ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। ਕੈਂਪ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਸਾਂਗੇ ਸ਼ੇਰਪਾ ਬਚੇ। - ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ, ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ

ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਜਤਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ

ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁੱਖੀ ਬੱਲ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਤਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ।' ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਤੁਸੀ ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬਣ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ।"

